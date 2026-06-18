बॉक्स ऑफिस पर छाने को तैयार वेंकटेश-कल्याण की फिल्म, जानें कब होगी रिलीज?

कब रिलीज होगी फिल्म?

इस लॉन्चिंग समारोह में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे शामिल हुए, जिनमें के. राघवेंद्र राव, विजयेंद्र प्रसाद, अल्लू अरविंद, दिल राजू और संगीतकार जी.वी. प्रकाश कुमार जैसे दिग्गज मौजूद थे।

यह फिल्म 'पटास' के बाद अनिल रविपुडी और नंदमुरी कल्याण राम के बीच दूसरा सहयोग है।

फिल्म की शूटिंग 22 जून से शुरू होगी और जनवरी, 2027 में संक्रांति के मौके पर रिलीज होने की संभावना है।

इस टीम के बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफलताओं के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए, दर्शकों में फिल्म को लेकर काफी उत्सुकता है।