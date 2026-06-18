बॉक्स ऑफिस पर छाने को तैयार वेंकटेश-कल्याण की फिल्म, जानें कब होगी रिलीज?
अभिनेता वेंकटेश दग्गुबाटी और नंदमुरी कल्याण राम की नई फिल्म की हैदराबाद में एक भव्य पूजा समारोह के साथ शुरुआत हुई।
अनिल रविपुडी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का नाम फिलहाल 'वेंकी-अनिल5' रखा गया है। फिल्म में कीर्ति सुरेश और कृति शेट्टी मुख्य अभिनेत्रियों के तौर पर नजर आएंगी।
अपनी हिट कॉमेडी 'F2' और 'F3' के बाद, अनिल रविपुडी और वेंकटेश की जोड़ी की यह एक और बड़ी फिल्म है।
कब रिलीज होगी फिल्म?
इस लॉन्चिंग समारोह में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे शामिल हुए, जिनमें के. राघवेंद्र राव, विजयेंद्र प्रसाद, अल्लू अरविंद, दिल राजू और संगीतकार जी.वी. प्रकाश कुमार जैसे दिग्गज मौजूद थे।
यह फिल्म 'पटास' के बाद अनिल रविपुडी और नंदमुरी कल्याण राम के बीच दूसरा सहयोग है।
फिल्म की शूटिंग 22 जून से शुरू होगी और जनवरी, 2027 में संक्रांति के मौके पर रिलीज होने की संभावना है।
इस टीम के बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफलताओं के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए, दर्शकों में फिल्म को लेकर काफी उत्सुकता है।