वेंकटेश की 'आदर्श कुटुम्बम' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, 3 दिनों में कमा डाले इतने करोड़

त्रिविक्रम श्रीनिवास ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। 'AK47' में वेंकटेश के साथ श्रीनिधि शेट्टी और निवेथा पेथुराज भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म की कहानी एक आम बैंक कर्मचारी चित्तीबाबू के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे अचानक बहुत सारा पैसा मिलता है।

फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में भारत में 31.40 करोड़ रुपये की कुल कमाई की है। अकेले रविवार को ही इसने 11.25 करोड़ रुपये कमाए, जबकि अंतरराष्ट्रीय दर्शकों ने कुल कमाई में 14.10 करोड़ रुपये का योगदान दिया।

फिल्म के ये दमदार आंकड़े बताते हैं कि दर्शक इसकी कहानी और स्टार पावर दोनों से कितना जुड़ रहे हैं।