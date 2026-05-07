'भूत बंगला' पर मंडराया विवादों का साया, बालाजी मोशन पिक्चर्स ने अटकाए काम करने वा मनोरंजन May 07, 2026

फिल्म 'भूत बंगला' की सफलता के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इस फिल्म से जुड़े कुछ वेंडर्स ने आरोप लगाया है कि फिल्म बनाने वाली कंपनी 'बालाजी मोशन पिक्चर्स' ने अभी तक उनका पैसा नहीं चुकाया है।

विक्रेताओं का कहना है कि उनका कुल 48 लाख रुपये का भुगतान बाकी है, जिसमें से एक विक्रेता के 30 लाख रुपये और दूसरे के 18 लाख रुपये अटके हुए हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा मुनाफा कमा चुकी है, फिर भी काम करने वालों का बिल पास नहीं किया जा रहा है। इस देरी की वजह से विक्रेता काफी परेशान हैं और उन्हें अपने पैसे मिलने का इंतजार है।