'आवारापन 2' से जारी हुआ पहला गाना, अधूरे प्यार के दर्द में तड़पते दिखे इमरान हाशमी

गाना

'वे जुनून' को इा गायक ने दी अपनी आवाज

'वे जुनून' गाने को सुबोध शर्मा ने आवाज दी है और बोल सईद कादरी ने लिखे हैं। संगीत मिथुन ने तैयार किया है और उन्होंने ही इसे कंपोज किया है। वीडियो में इमरान अधूरे प्यार के दर्द में तड़पते दिखे हैं, क्योंकि सीक्वल अपनी पहली किस्त 'आवारापन' (2007) के अंत के बाद से शुरू होगा। वहीं दिशा उनकी जिंदगी में नया प्यार और उम्मीद बनकर आई हैं। बता दें, 'आवारापन 2' 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।