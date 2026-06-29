फिल्म 'आवारापन 2' का टीजर जारी, दर्द से पुराना रिश्ता जिंदा करने आए इमरान हाशमी 

टीजर

टूट दिल के साथ शिवम पंडित की दमदार वापसी

टीजर की शुरुआत शिवम (इमरान) से होती है जो कहता है, 'कुछ कहानियां उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती। उनकी कहानी दूसरों के लिए लिखी जाती हैं।' इस बार उसका मकसद या तो आवारापन को खत्म करना, या फिर खुद को खत्म करना है। मुस्तफा जाहिद की आवाज में 'तो फिर आओ' गाने की लाइन बैकग्राउंड में सुनाई देती है। फिल्म में शबाना आज़मी भी अहम किरदार में शामिल हैं। यह 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।