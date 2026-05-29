डेविड धवन-रमेश तौरानी की बढ़ी मुश्किलें, वाशु भगनानी ने ठाेका 400 करोड़ रुपये का मुकदमा

वजह

इस कारण वाशु भगनानी ने उठाया कानूनी कदम

खबरों के मुताबिक, मुकदमे में दावा किया गया है कि वरुण की फिल्म में 'चुनरी चुनरी' और 'इश्क सोना है' जैसे लोकप्रिय गानों का इस्तेमाल आवश्यक अनुमति लिए बिना किया गया है। ANI से बातचीत में भगनानी के वकील ने कहा, "हमने टिप्स म्यूजिक कंपनी के खिलाफ 400 करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया है। कानूनी लड़ाई कई दिनों से चल रही है और संगीतकारों के अधिकारों पर समझौता होने को तैयार नहीं है।"