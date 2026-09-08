'मिर्जापुर' के 'वारुं फॉरएवर' ने इंस्टाग्राम रील्स से बटोरी शोहरत, गिन्नी दीवान बोलीं- ये तो 'दमदार' महिलाओं के गानों का कमाल है
मनोरंजन
'मिर्जापुर: द मूवी' का नया गाना 'वारुं फॉरएवर' इन दिनों इंस्टाग्राम रील्स पर खूब छाया हुआ है। इस गाने के असली बोल लिखने वाली गीतकार गिन्नी दीवान इसकी वापसी से बहुत खुश हैं।
उनका कहना है कि यह सब फैंस की वजह से है, इसमें कोई पेड प्रमोशन नहीं है। उन्होंने कहा, "लोगों ने इसे पसंद किया है, बस इसीलिए यह इतना चल रहा है।"
गिन्नी लिखती हैं दमदार महिलाओं के लिए गाने
गिन्नी ने बताया कि वे ऐसे गाने लिखती हैं, जिनमें मजबूत और दमदार महिलाएं दिखें। जैसे 'टिट्टड़ बिट्टड़' गाने में एक महिला किरदार ने खुद कमान संभाली थी।
उनका मानना है कि भावनाओं को समझने और पेश करने का महिलाओं का नजरिया अनोखा होता है, इसलिए महिला गीतकारों की बहुत मांग है।
'वारुं फॉरएवर' के साथ-साथ 'सांसों की माला' जैसे गाने भी दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। वहीं, 'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है।