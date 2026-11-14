वरुण धवन के साथ पहली हॉरर फिल्म बनाएगा YRF, रिलीज तारीख आई सामने

आदित्य चोपड़ा की देखरेख में बन रही इस फिल्म को YRF के CEO अक्षय विधानी प्रोड्यूस कर रहे हैं।

अभय पन्नू ने इस फिल्म की कहानी लिखी है और इस फिल्म के जरिए वह बड़े पर्दे पर बतौर निर्देशक अपना डेब्यू करने जा रहे हैं, वहीं यशराज फिल्म्स के साथ वरुण धवन की यह दूसरी फिल्म होगी, जो उनके लिए बिल्कुल नई शैली है।

इससे पहले वरुण ने YRF की कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'सुई धागा' में काम किया था।