वरुण धवन एक्टिंग से लेंगे ब्रेक

'बॉर्डर 2' की सफलता के बाद वरुण धवन एक्टिंग से ले रहे ब्रेक?

लेखन ज्योति सिंह 07:28 pm Mar 10, 202607:28 pm

क्या है खबर?

वरुण धवन इस वक्त अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। यह 1997 में रिलीज 'बॉर्डर' का सीक्वल है जिसमें सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्‌टी भी शामिल हैं। आने वाले दिनों में वरुण को फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में देखा जाएगा जिसकी रिलीज 5 जून से बदलकर 12 जून, 2026 कर दी गई है। इस बीच, अभिनेता के एक्टिंग से ब्रेक लेने की खबर आई है, जिससे फैंस हैरान हैं।