वरुण धवन की 'लुका छिपी 2' के लिए करना होगा लंबा इंतजार, जानिए कहां फंसा पेंच
क्या है खबर?
कार्तिक आर्यन और कृति सैनन की फिल्म 'लुका छिपी' दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुई थी। इस सफलता के बाद निर्माताओं ने सीक्वल का ऐलान किया जिसमें वरुण धवन और शरवरी को कास्ट किया गया है। लक्ष्मण उतेकर ने 'लुका छुप्पी 2' के निर्देशन की कमान संभाली है। फिल्म के प्री-प्रोडक्शन का काम जनवरी, 2026 में शुरू होना था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मतलब यह कि प्रशंसकों को 'लुका छुप्पी 2' देखने के लिए लंबा इंतजार करना होगा।
वजह
इस कारण से फिल्म को आगे खिसकाया गया
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्देशक लक्ष्मण फिलहाल श्रद्धा कपूर की आगामी फिल्म 'ईथा' की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस बारे में बात करते हुए सूत्र ने कहा, "लक्ष्मण इस समय, श्रद्धा कपूर की फिल्म में पूरी तरह से लगे हैं। 'ईथा' को उनके पूरे ध्यान की जरूरत है और वे नहीं चाहते कि 'लुका छुप्पी 2' जल्दबाजी में बने। 2026 के मध्य तक 'ईथा' की शूटिंग पूरी होने के बाद, वे रोमांटिक कॉमेडी के सीक्वल पर ध्यान केंद्रित करेंगे।"
फिल्म
इन फिल्मों में नजर आएंगे वरुण
फिलहाल वरुण को आगामी फिल्म 'बॉर्डर 2' में देखा जाएगा जो भारत-पाकिस्तान के युद्ध पर आधारित है। सनी देओल अभिनीत यह फिल्म 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके अलावा, अभिनेता हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भेड़िया 2' की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। सूत्र का कहना है कि फिलहाल 'लुका छिपी 2' की कहानी और समयसीमा पर फैसला 2026 के आखिर तक ही लिया जा सकेगा। इससे साफ है कि दर्शकों को फिल्म के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा।