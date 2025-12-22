'लुका छिपी 2' को लंबे समय के लिए टाल दिया गया

वरुण धवन की 'लुका छिपी 2' के लिए करना होगा लंबा इंतजार, जानिए कहां फंसा पेंच

लेखन ज्योति सिंह 01:38 pm Dec 22, 202501:38 pm

क्या है खबर?

कार्तिक आर्यन और कृति सैनन की फिल्म 'लुका छिपी' दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुई थी। इस सफलता के बाद निर्माताओं ने सीक्वल का ऐलान किया जिसमें वरुण धवन और शरवरी को कास्ट किया गया है। लक्ष्मण उतेकर ने 'लुका छुप्पी 2' के निर्देशन की कमान संभाली है। फिल्म के प्री-प्रोडक्शन का काम जनवरी, 2026 में शुरू होना था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मतलब यह कि प्रशंसकों को 'लुका छुप्पी 2' देखने के लिए लंबा इंतजार करना होगा।