डेविड धवन ने बेटे वरुण की मुस्कान पर किया मजाक, कह दी यह बात
मनोरंजन
वरुण धवन ने अपनी नई फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के सेट से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया है। उनके पापा और मशहूर निर्देशक डेविड धवन ने एक दृश्य का सुझाव दिया था, जो वरुण की खास टेढ़ी मुस्कान पर आधारित था।
मजाक ये था कि फिल्म में उनके किरदार के बच्चों को भी वरुण जैसी ही मुस्कान विरासत में मिलती।
ये दृश्य सिर्फ हंसी-मजाक के लिए था, लेकिन फिल्म में इसे शामिल नहीं किया गया।
वरुण का खुलासा
वरुण बताते हैं कि पहले उन्हें अपनी एक्टिंग या आवाज की आलोचना की ज्यादा फिक्र होती थी, लेकिन अपनी मुस्कान की नहीं।
अब वे खुद पर हंसना सीख गए हैं और अपनी मुस्कान पर बने मीम्स का मजा भी लेते हैं। उन्होंने 'बिस्किट मीम' का भी जिक्र किया, जिसने उन्हें वाकई में बहुत हंसाया था।