डेविड धवन ने बेटे वरुण की मुस्कान पर किया मजाक, कह दी यह बात

मनोरंजन Jun 08, 2026

वरुण धवन ने अपनी नई फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के सेट से जुड़ा एक मजेदार किस्सा सुनाया है। उनके पापा और मशहूर निर्देशक डेविड धवन ने एक दृश्य का सुझाव दिया था, जो वरुण की खास टेढ़ी मुस्कान पर आधारित था।

मजाक ये था कि फिल्म में उनके किरदार के बच्चों को भी वरुण जैसी ही मुस्कान विरासत में मिलती।

ये दृश्य सिर्फ हंसी-मजाक के लिए था, लेकिन फिल्म में इसे शामिल नहीं किया गया।