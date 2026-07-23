NEET प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरे बॉलीवुड सितारे, सरकार से मांगा कड़ा जवाब

वरुण ने कहा, 'जब किसी छात्र का सपना टूटता है, तो वह केवल उसका नहीं, बल्कि पूरे परिवार का सपना बिखर जाता है।'

उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे छात्रों की बात सुनें और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें। सारा ने छात्रों की हिम्मत को 'हमारी सामूहिक चेतना का जागरण' बताया, वहीं अनन्या ने जेन जी की तारीफ की कि वे अपनी बात रख रहे हैं।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 'सवाल उठाना बेअदबी नहीं है।' इस विवाद ने मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्र अब इस व्यवस्था में सच्चे बदलाव की मांग कर रहे हैं।