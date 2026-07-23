NEET प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरे बॉलीवुड सितारे, सरकार से मांगा कड़ा जवाब
बॉलीवुड के सितारे वरुण धवन, सारा अली खान और अनन्या पांडय, NEET-UG 2026 पेपर लीक के आरोपों को लेकर विरोध कर रहे छात्रों का समर्थन कर रहे हैं।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने ये प्रदर्शन आयोजित किए हैं। छात्रों की मांग है कि अधिकारी इस मामले में जवाब दें, परीक्षा प्रणाली में सुधार किए जाएं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें।
इन सितारों ने दी छात्रों की हिम्मत की दाद
वरुण ने कहा, 'जब किसी छात्र का सपना टूटता है, तो वह केवल उसका नहीं, बल्कि पूरे परिवार का सपना बिखर जाता है।'
उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे छात्रों की बात सुनें और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें। सारा ने छात्रों की हिम्मत को 'हमारी सामूहिक चेतना का जागरण' बताया, वहीं अनन्या ने जेन जी की तारीफ की कि वे अपनी बात रख रहे हैं।
उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 'सवाल उठाना बेअदबी नहीं है।' इस विवाद ने मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्र अब इस व्यवस्था में सच्चे बदलाव की मांग कर रहे हैं।