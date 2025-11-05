'बॉर्डर 2' में फौजी बनकर धमाका करने को तैयार वरुण धवन, पहला धांसू पोस्टर वायरल

LOADING...
'बॉर्डर 2' से वरुण धवन का पहला पोस्टर वायरल (तस्वीर: एक्स/@taran_adarsh)

Nov 05, 2025
11:29 am
'बॉर्डर' नाम अपने आप में देशभक्ति की एक ऐसी भावना है, जो हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कन बढ़ा देता है। पहली फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी। वो भावनाओं की लहर थी... वो युद्ध का जोश, उस दौर की मिट्टी, और फौजियों की कुर्बानियों का सलाम था। अब उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए 'बॉर्डर 2' मैदान में उतरने वाली है। सनी देओल के बाद अब इस फिल्म से अभिनेता वरुण धवन की पहली झलक सामने आ गई है।

वरुण का अनदेखा अवतार

पोस्टर में वरुण जोरदार, बेहद गंभीर और एक्शन से भरपूर लुक में दिख रहे हैं। सेना की वर्दी में एक फौजी के रूप में हथियार हाथ में लिए वरुण खूब जंच रहे हैं। ये फिल्म उनका एक अलग अवतार दर्शकों के बीच लेकर आने वाली है, जहां वरुण सिर्फ एक किरदार नहीं निभा रहे, बल्कि एक सैनिक के साहस, उसके जज्बे और जंग के जुनून को जी रहे हैं। वरुण का ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

यहां देखिए तरण आदर्श का पोस्ट

'बॉर्डर 2' कब हो रही रिलीज?

सनी और वरुण के अलावा इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा भी अहम भूमिका में दिखने वाली हैं। फिल्म को भूषण कुमार और जेपी. दत्ता ने मिलकर बनाया है। उधर अक्षय कुमार की 'केसरी' वाले अनुराग सिंह ने इसके निर्देशन की कमान संभाली है। फिल्म गणतंत्र दिवस के मौके पर 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वरुण के पोस्टर ने फिल्म काे लेकर दर्शकों का उत्साह और बढ़ा दिया है।

 2026 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है 'बॉर्डर 2'

'बॉर्डर 2' साल 2026 की सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित फिल्मों से एक है। जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता ने इस फिल्म की कहानी लिखी है। बता दें कि 'बॉर्डर' का निर्देशन जेपी दत्ता ने किया था, जो हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्माें में गिनी जाती है। इसमें सनी के अलावा सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और जैकी श्रॉफ जैसे सितारे भी थे। अब देखन होगा कि 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाका करती है।