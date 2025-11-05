'बॉर्डर 2' में फौजी बनकर धमाका करने को तैयार वरुण धवन, पहला धांसू पोस्टर वायरल

'बॉर्डर' नाम अपने आप में देशभक्ति की एक ऐसी भावना है, जो हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़कन बढ़ा देता है। पहली फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी। वो भावनाओं की लहर थी... वो युद्ध का जोश, उस दौर की मिट्टी, और फौजियों की कुर्बानियों का सलाम था। अब उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए 'बॉर्डर 2' मैदान में उतरने वाली है। सनी देओल के बाद अब इस फिल्म से अभिनेता वरुण धवन की पहली झलक सामने आ गई है।

पोस्टर वरुण का अनदेखा अवतार पोस्टर में वरुण जोरदार, बेहद गंभीर और एक्शन से भरपूर लुक में दिख रहे हैं। सेना की वर्दी में एक फौजी के रूप में हथियार हाथ में लिए वरुण खूब जंच रहे हैं। ये फिल्म उनका एक अलग अवतार दर्शकों के बीच लेकर आने वाली है, जहां वरुण सिर्फ एक किरदार नहीं निभा रहे, बल्कि एक सैनिक के साहस, उसके जज्बे और जंग के जुनून को जी रहे हैं। वरुण का ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए तरण आदर्श का पोस्ट VARUN DHAWAN'S FIRST LOOK FROM 'BORDER 2' UNVEILED – 23 JAN 2026 RELEASE... After the tremendous response to the first poster of #Border2 featuring #SunnyDeol, the makers have now unveiled the #FirstLook of #VarunDhawan from the film.



Releases worldwide on 23 Jan 2026 –… pic.twitter.com/w4YQcHWTtw — taran adarsh (@taran_adarsh) November 5, 2025

रिलीज 'बॉर्डर 2' कब हो रही रिलीज? सनी और वरुण के अलावा इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मेधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा भी अहम भूमिका में दिखने वाली हैं। फिल्म को भूषण कुमार और जेपी. दत्ता ने मिलकर बनाया है। उधर अक्षय कुमार की 'केसरी' वाले अनुराग सिंह ने इसके निर्देशन की कमान संभाली है। फिल्म गणतंत्र दिवस के मौके पर 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वरुण के पोस्टर ने फिल्म काे लेकर दर्शकों का उत्साह और बढ़ा दिया है।