वरुण धवन को है इस चीज का पछतावा

वरुण धवन को अपने इस रवैये पर हुआ पछतावा, बोले- अजय देवगन जैसा बनना है

लेखन अंशिका शुक्ला 01:43 pm Oct 29, 202601:43 pm

क्या है खबर?

'कॉफी विद करण 9' के तीसरे एपिसोड में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर खास मेहमान बनकर पहुंचे। इस दौरान करण जौहर के एक सवाल ने वरुण को उनके पुराने बयान की याद दिला दिए। दरअसल, 'कॉफी विद करण 6' में रणवीर सिंह और रणबीर कपूर से तुलना के दौरान वरुण ने अपनी हिट फिल्मों को लेकर शेखी बघारी थी। अब अभिनेता ने माना कि उन्हें अपने उस रवैये पर पछतावा है और वह अजय देवगन जैसा बनना चाहते हैं।