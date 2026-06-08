वरुण धवन ने 400 करोड़ी फिल्म का प्रस्ताव दिया था ठुकरा

वरुण धवन को 400 करोड़ी फिल्म छोड़ने का पछतावा; बोले- मैंने ठुकराई, वो बड़ी हिट हुई

लेखन ज्योति सिंह 01:54 pm Jun 08, 202601:54 pm

क्या है खबर?

वरुण धवन हालिया रिलीज फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' से दर्शकों का प्यार लूट रहे हैं। 'मैं तेरा हीरो', 'जुड़वां 2' और 'कुली नंबर 1' के बाद, यह उनकी अपने पिता और दिग्गज फिल्म निर्देशक डेविड धवन के साथ चौथी फिल्म है, जिसमें पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर भी हैं। फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। इस बीच, वरुण ने पूर्व में अपने द्वारा छोड़ी गई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का खुलासा किया है।