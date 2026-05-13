वरुण धवन ने किया 'नो एंट्री 2' से किनारा, बोनी कपूर की फिल्म पर लटकी तलवार
क्या है खबर?
वरुण धवन ने फिल्म 'नो एंट्री 2' छोड़ दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक, वरुण अब बोनी कपूर के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं। फिलहाल वरुण अपनी आने वाली फिल्म 'हाय जवानी तो इश्क होना है' के प्रचार में व्यस्त हैं। फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि 'नो एंट्री' के सीक्वल में वरुण की कास्टिंग को लेकर चल रही खबरें अब पूरी तरह 'बेबुनियाद' हैं। क्या कुछ जानकारी मिली है, आइए जानते हैं।
पुष्टि
वरुण धवन की कास्टिंग को सूत्र ने बताया बेबुनियाद
वरुण के 'नो एंट्री 2' का हिस्सा होने को लेकर चल रही सभी अटकलें गलत साबित हुई हैं। फिल्म से जुड़े सूत्र ने न्यूज 18 से कहा कि वरुण के इस प्रोजेक्ट से जुड़े होने की खबरें निराधार हैं। सूत्र ने स्पष्ट किया, "वरुण धवन के 'नो एंट्री 2' में होने की चर्चाओं में कोई सच्चाई नहीं है। उनसे जुड़ी हर अफवाह बेबुनियाद है। फिलहाल, अभिनेता फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के प्रचार-प्रसार में व्यस्त हैं।"
चर्चा
शाहिद कपूर की एंट्री की चर्चा तेज
सूत्रों के अनुसार, वरुण के जाने के बाद फिल्म का भविष्य फिलहाल अनिश्चित है और इसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। वरुण के बाहर होने से पहले ही शाहिद कपूर का नाम फिल्म से जुड़ रहा था। 'बॉलीवुड हंगामा' की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि ये पहला मौका होगा, जब वरुण और शाहिद बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे। हालांकि, अब चर्चा में फिल्म में शाहिद की एंट्री वरुण की जगह कराई गई है।
मतभेद
पिछले साल दिलजीत ने किया था फिल्म से किनारा
'नो एंट्री 2' के साथ समस्याओं का सिलसिला नया नहीं है। पिछले साल गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ भी इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल से बाहर हो गए थे। उस समय चर्चा थी कि दिलजीत ने फिल्म की टीम के साथ हुए वैचारिक मतभेद के कारण प्रोजेक्ट छोड़ा है। हालांकि, निर्माता बोनी कपूर ने बाद में इन खबरों का खंडन करते हुए स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने कहा था कि डेट्स की समस्या जरूर है, लेकिन रचनात्मक मतभेद जैसी कोई बात नहीं।
कारण
सलमान-अनिल की 'नो एंट्री' वाली पुरानी टीम क्यों हुई बाहर?
साल 2005 में आई फिल्म 'नो एंट्री' में सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीन खान, बिपाशा बसु, ईशा देओल, लारा दत्ता और सेलिना जेटली की शानदार टोली नजर आई थी। बाेनी कपूर ने इस पर कहा था, "दुर्भाग्य से हम वही पुरानी कास्ट नहीं दोहरा सकते। मैंने बहुत लंबा इंतजार किया, लेकिन हर किसी की अपनी वजहें थीं और मैं उनका सम्मान करता हूं, इसलिए अब इस फिल्म को पूरी तरह नए पैकेज (नई कास्ट) के साथ तैयार किया गया है।"