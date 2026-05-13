वरुण धवन ने किया 'नो एंट्री 2' से किनारा, बोनी कपूर की फिल्म पर लटकी तलवार

वरुण धवन ने फिल्म ' नो एंट्री 2 ' छोड़ दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक, वरुण अब बोनी कपूर के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं। फिलहाल वरुण अपनी आने वाली फिल्म 'हाय जवानी तो इश्क होना है' के प्रचार में व्यस्त हैं। फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि 'नो एंट्री' के सीक्वल में वरुण की कास्टिंग को लेकर चल रही खबरें अब पूरी तरह 'बेबुनियाद' हैं। क्या कुछ जानकारी मिली है, आइए जानते हैं।

पुष्टि वरुण धवन की कास्टिंग को सूत्र ने बताया बेबुनियाद वरुण के 'नो एंट्री 2' का हिस्सा होने को लेकर चल रही सभी अटकलें गलत साबित हुई हैं। फिल्म से जुड़े सूत्र ने न्यूज 18 से कहा कि वरुण के इस प्रोजेक्ट से जुड़े होने की खबरें निराधार हैं। सूत्र ने स्पष्ट किया, "वरुण धवन के 'नो एंट्री 2' में होने की चर्चाओं में कोई सच्चाई नहीं है। उनसे जुड़ी हर अफवाह बेबुनियाद है। फिलहाल, अभिनेता फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के प्रचार-प्रसार में व्यस्त हैं।"

चर्चा शाहिद कपूर की एंट्री की चर्चा तेज सूत्रों के अनुसार, वरुण के जाने के बाद फिल्म का भविष्य फिलहाल अनिश्चित है और इसे कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। वरुण के बाहर होने से पहले ही शाहिद कपूर का नाम फिल्म से जुड़ रहा था। 'बॉलीवुड हंगामा' की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि ये पहला मौका होगा, जब वरुण और शाहिद बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे। हालांकि, अब चर्चा में फिल्म में शाहिद की एंट्री वरुण की जगह कराई गई है।

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