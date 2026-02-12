वरुण धवन ने की सलमान खान की तारीफ की

वरुण धवन ने की सलमान खान की तारीफ, बताया 'बॉर्डर 2' पर क्या थी प्रतिक्रिया

लेखन ज्योति सिंह 04:05 pm Feb 12, 202604:05 pm

क्या है खबर?

वरुण धवन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'बॉर्डर 2' की सफलता का जश्न मना रहे हैं। एक वक्त था, जब उन्हें इस फिल्म में अपने अभिनय को लेकर लोगों की आलोचनाएं झेलनी पड़ी थीं। इसके गाने 'घर कब आओगे' में उनकी मुस्कान पर खूब मीम्स बनाई गई थीं, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद वही आलोचनाएं तारीफों में बदल गईं। अब वरुण ने बताया कि कैसे ट्रोलिंग के बुरे वक्त के दौरान सलमान खान उनके साथ खड़े रहे।