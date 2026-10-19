वरुण धवन ने मनाई खास नवरात्रि, कन्या पूजन की तस्वीर ने लूटी महफिल
मनोरंजन
वरुण धवन ने अपने घर पर पारंपरिक कन्या पूजन कर नवरात्रि का त्योहार मनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी तस्वीर साझा की है।
इस फोटो में वे पालथी मारकर बैठे हुए हैं और हाथ में 'हैप्पी नवरात्रि' लिखा एक हाथ से बना पोस्टर पकड़े हुए हैं।
उनके आसपास छोटी-छोटी बच्चियां बैठी हैं, जिनके सामने ड्राइंग्स और गुलाबी रंग का आर्ट सप्लाई का डिब्बा रखा है।
वरुण ने दी नवरात्रि की शुभकामनाएं
वरुण के इस पोस्ट में कन्या पूजन की खुशी और आभार साफ झलक रहा था। त्योहार की शुभकामनाएं हिंदी में देते हुए, उन्होंने अपने सांस्कृतिक पहलू को भी सबके सामने रखा।
फैंस को उनकी ऐसी तस्वीरें और बातें ऑनलाइन देखना बहुत पसंद आता है।