वरुण धवन ने मनाई खास नवरात्रि, कन्या पूजन की तस्वीर ने लूटी महफिल

वरुण धवन ने अपने घर पर पारंपरिक कन्या पूजन कर नवरात्रि का त्योहार मनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी तस्वीर साझा की है।

इस फोटो में वे पालथी मारकर बैठे हुए हैं और हाथ में 'हैप्पी नवरात्रि' लिखा एक हाथ से बना पोस्टर पकड़े हुए हैं।

उनके आसपास छोटी-छोटी बच्चियां बैठी हैं, जिनके सामने ड्राइंग्स और गुलाबी रंग का आर्ट सप्लाई का डिब्बा रखा है।