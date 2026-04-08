'है जवानी तो इश्क...' से सामने आया लुक, मृणाल ठाकुर के साथ यूं दिखे वरुण धवन
क्या है खबर?
वरुण धवन आगामी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के जरिए लव ट्रायएंगल की कहानी लेकर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन डेविड धवन कर रहे हैं, जिसमें पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर मुख्य किरदार में दिखेंगी। फैंस की उत्सुकता बढ़ाने के लिए वरुण ने फिल्म से एक लुक जारी किया है जिसने आते ही लोगों का ध्यान खींच लिया। इस तस्वीर में वरुण और मृणाल को एक-दूसरे के साथ रोमांटिक होते देखा जा सकता है।
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यहां देखिए तस्वीर
April 8, 2026
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वरुण धवन ने साझा की तस्वीर
वरुण ने फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के सेट से मृणाल के साथ तस्वीर साझा करते हुए फैंस को तोहफा दिया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'लेकिन जवानी में इश्क बार-बार होता है।' साथ में विंक इमोजी को जोड़ा है। एक दिन पहले ही अभिनेता ने पूजा हेगड़े के साथ रोमांटिक तस्वीर को साझा किया था और उसके साथ कैप्शन जोड़ा था, 'इश्क सिर्फ एक बार होता है।' अभिनेता की पोस्ट पर फैंस भी प्यार बरसा रहे हैं।
फिल्म
जानिए कब रिलीज होगी फिल्म
फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के जरिए वरुण अपने पिता डेविड के साथ चौथी बार जुड़ रहे हैं। इससे पहले पिता-पुत्र की जोड़ी फिल्म 'मैं तेरा हीरो' (2014), 'जुड़वा 2' (2017), और 'कुली नंबर 1' (2020) में साथ काम कर चुकी है। फिल्म 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पहले इसे 5 जून को रिलीज करने की योजना थी, लेकिन यश अभिनीत 'टॉक्सिक' के साथ क्लैश से बचने के लिए तारीख को आगे खिसका दिया गया।