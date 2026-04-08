'है जवानी तो इश्क...' से सामने आया लुक, मृणाल ठाकुर के साथ यूं दिखे वरुण धवन

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वरुण धवन ने साझा की तस्वीर

वरुण ने फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के सेट से मृणाल के साथ तस्वीर साझा करते हुए फैंस को तोहफा दिया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'लेकिन जवानी में इश्क बार-बार होता है।' साथ में विंक इमोजी को जोड़ा है। एक दिन पहले ही अभिनेता ने पूजा हेगड़े के साथ रोमांटिक तस्वीर को साझा किया था और उसके साथ कैप्शन जोड़ा था, 'इश्क सिर्फ एक बार होता है।' अभिनेता की पोस्ट पर फैंस भी प्यार बरसा रहे हैं।