वरुण धवन की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्में

'है जवानी तो इश्क...' से पहले वरुण धवन की देखने लायक फिल्में, बंपर हुई थी कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:12 pm May 29, 202609:12 pm

क्या है खबर?

वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। डेविड धवन द्वारा निर्देशित यह एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी नजर आएंगी। इस फिल्म के जरिए वरुण अपने कॉमिक अंदाज में लौट रहे हैं। दर्शक भी फिल्म से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। खैर फिल्म आने में समय है, इसलिए वरुण की पिछली कमाऊ फिल्मों को OTT पर देखने का बिल्कुल सही समय है।