'है जवानी तो इश्क...' से पहले वरुण धवन की देखने लायक फिल्में, बंपर हुई थी कमाई
क्या है खबर?
वरुण धवन की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। डेविड धवन द्वारा निर्देशित यह एक रोमांटिक ड्रामा है, जिसमें मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी नजर आएंगी। इस फिल्म के जरिए वरुण अपने कॉमिक अंदाज में लौट रहे हैं। दर्शक भी फिल्म से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। खैर फिल्म आने में समय है, इसलिए वरुण की पिछली कमाऊ फिल्मों को OTT पर देखने का बिल्कुल सही समय है।
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'बॉर्डर 2'
1997 में आई सनी देओल की सुपरहिट फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल जनवरी, 2026 में रिलीज हुआ था। इसमें सनी के अलावा, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और वरुण भी मुख्य किरदार में हैं। वरुण ने परमवीर चक्र से सम्मानित युद्ध नायक 'मेजर होशियार सिंह दहिया' का किरदार निभाया है। रिलीज से पहले अभिनेता को उनके अभिनय के लिए काफी ट्रोल किया गया था, लेकिन बाद में उन्हाेंने जनता का दिल जीत लिया। इसने दुनियाभर में करीब 482 करोड़ रुपये कमाए थे।
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'जुड़वां 2' और 'कुली नंबर 1'
2017 में आई फिल्म 'जुड़वां 2' में वरुण को जैकलीन फर्नांडिस और तापसी पन्नू के साथ इश्क लड़ाते हुए देखा गया था। यह अभिनेता के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक है, जिसमें रोमांस के साथ कॉमेडी भी बेशुमार है। फिल्म ने करीब 227.59 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं 'कुली नंबर 1' में वरुण के साथ सारा अली खान नजर आई हैं। इसमें भी अभिनेता का कूल और कॉमिक अंदाज दिखा है। इसने 182 करोड़ रुपये कमाए थे।
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'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' और 'एबीसीडी 2'
आलिया भट्ट के साथ आई फिल्म 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 200.45 करोड़ रुपये का शानदार कारोबार किया था। इसमें वरुण और आलिया की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई थी। इसके गाने भी काफी लोकप्रिय हैं। दूसरी ओर, रेमो डिसूजा की फिल्म 'एबीसीडी 2' में वरुण ने अपने अभिनय और डांस कौशल से हर किसी को हैरान कर दिया था। उनके साथ श्रद्धा कपूर मुख्य किरदार में हैं। इसने करीब 161.49 करोड़ रुपये का कारोबार किया।