एसएस राजामौली की 'वाराणसी' होगी भारत की सबसे महंगी फिल्म? चाैंका देगा बजट

लेखन ज्योति सिंह 10:11 am Feb 12, 202610:11 am

'बाहुबली फ्रैंचाइजी' और 'RRR' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद एसएस राजामौली अगली फिल्म 'वाराणसी' काे लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का हिस्सा प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन हैं। हाल ही में, निर्माताओं की ओर से फिल्म की रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान किया गया था जो 7 अप्रैल, 2027 है। अब फिल्म के बजट से जुड़ा अपडेट आया है जिसके बाद से इसे भारत की सबसे महंगी फिल्म बताया जा रहा है।