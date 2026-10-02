'निक केव' के संगीतकार अब भारतीय सिनेमा में, जानिए किस फिल्म में बिखेरेंगे जलवा

वैन भारत में आर्टिस्ट रेजीडेंसी शुरू करने पर विचार कर रहे हैं, जिसका मकसद दुनियाभर के कलाकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में हुए जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक के 13वें संस्करण में, उन्होंने भारत के पुराने और नए रंगों को करीब से देखा।

इसे देखने के बाद उन्होंने कहा, "बदलाव तो तय है, लेकिन कभी-कभी मुझे इंसानी स्पर्श की कमी महसूस होती है।" उन्होंने यह भी बताया, "आजकल सब कुछ प्रोग्राम्ड है और हमारे पास हर तरह के वाद्ययंत्र उपलब्ध हैं।"

वैन की योजना भारत की और भी यात्राएं करने की है। उन्होंने विश्वास के साथ कहा, "मुझे पूरा यकीन है कि मुझे भारत कई बार आना पड़ेगा।"