'कॉकटेल 2' से रिलीज हुआ नया गाना, शाहिद-कृति और रश्मिका ने मचाया धमाल

लेखन ज्योति सिंह 05:06 pm Jun 09, 202605:06 pm

क्या है खबर?

शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' रिलीज से ज्यादा दिन दूर नहीं है। इसके ट्रेलर और गानों ने पहले ही लोगों को फिल्म के प्रति उत्साहित कर दिया है। इस उत्साह को दोगुना करने के लिए निर्माताओं ने एक और पार्टी वाला गाना 'वल्लाह' जारी कर दिया है। जोश, उत्साह और धमाकेदार संगीत से भरपूर इस गाने में शाहिद, कृति और रश्मिका की शानदार केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आ रही है।