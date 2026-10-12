रजनीकांत की जिंदगी के अनसुने राज आएंगे सामने, 2 भाषाओं में रिलीज होगी आत्मकथा

रजनीकांत की आत्मकथा को लेकर चर्चा लगातार बढ़ती जा रही है और अब 'जेलर 2' का नया ट्रेलर इस उत्साह को और बढ़ा रहा है।

यह फिल्म 15 अक्टूबर को रिलीज होगी, जिसमें रजनीकांत टाइगर मुथुवेल पांडियन के किरदार में दिख रहे हैं।

उनका किरदार अब भी रहस्यमय है और चारों तरफ से खतरों से घिरा है। नेल्सन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सूरज वेंजारामूडु और विद्या बालन जैसे सितारे भी साथ नजर आएंगे।

इस महीने फिल्म और किताब दोनों ही फैंस को खूब बांधे रखने वाली हैं।