'वध 2' रिव्यू: संजय मिश्रा-नीना गुप्ता की फिल्म पर जनता का फैसला, जानिए क्या बोले लोग

लेखन ज्योति सिंह
Feb 06, 2026
01:31 pm
क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'वध 2' काफी समय से चर्चा में थी जिसने आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। फिल्म की पहली कड़ी साल 2022 में आई थी जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था। अब नई कहानी के साथ दूसरी कड़ी रिलीज हुई है, जिसके प्रचार-प्रसार में निर्माताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 'वध 2' का पहला शो देखने के बाद जनता ने सोशल मीडिया पर अपना फैसला सुना दिया है।

प्रतिक्रिया

संजय मिश्रा-नीना गुप्ता की जोड़ी ने जीता दिल

'वध 2' को जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ लोगों ने संजय और नीना की जोड़ी को सराहा है। वहीं कुछ लोग लेखन को दमदार बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'वध 2 ध्यान आकर्षित करने के लिए शोर नहीं मचाती। यह अपने दर्शकों पर भरोसा करते हुए, अपनी कहानी की परतें धीरे-धीरे खोलती है। यह धीमी गति से आगे बढ़ने वाला क्राइम-थ्रिलर है, जो लेखन की बदौलत आगे बढ़ता है, न कि स्टार पावर की बदौलत।'

ट्विटर पोस्ट

यूजर का पोस्ट

क्लाइमेक्स

जनता ने क्लाइमेक्स को शानदार बताया

एक यूजर ने क्लाइमेक्स की तारीफ करते हुए लिखा, 'शानदार और बेहतरीन! यह एक रहस्यमय हत्या का रहस्य है जिसमें कई उतार-चढ़ाव हैं... क्लाइमेक्स जबरदस्त है। 'वध 2' पहले से कहीं अधिक सशक्त और दमदार लेखन है।' दूसरे ने लिखा, 'वध 2 कहानी में बिल्कुल अनोखी और हकीकत के बेहद करीब लगती है। इसे जरूर देखना चाहिए।' वहीं कुछ का मानना है कि यह फिल्म अपनी शैली, सटीक निर्देशन और दमदार अभिनय की बदाैलत मूल फिल्म को मात देती है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए प्रतिक्रिया

फिल्म

'वध 2' की कहानी और कास्ट

जसपाल सिंह संधू द्वारा निर्देशित 'वध 2' की कहानी मध्य प्रदेश की शिवपुरी जेल के इर्द-गिर्द घूमती है। शंभूनाथ मिश्रा (संजय) जेल में तैनात एक पुलिसकर्मी है, जबकि उसकी पत्नी मंजू मिश्रा (नीना) उसी जेल में 2 हत्याओं की सजा भुगत रही है। कहानी आगे ऐसा मोड़ लेती है कि इलाके के विधायक का भाई केशव (अक्षय डोगरा) रहस्यमयी तरीके से जेल से गायब हो जाता है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं।

