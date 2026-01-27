संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म 'वध 2' का ट्रेलर जारी, रहस्य उलझा देंगे दिमाग
मशहूर फिल्म निर्माता लव रंजन को ज्यादातर रोमांटिक फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन 2022 में रिलीज 'वध' को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद वह इसका सीक्वल ला रहे हैं। संजय मिश्रा और नीना गुप्ता अभिनीत 'वध 2' अगले महीने 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। इससे पहले निर्माताओं ने फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया है, जिसने अभी से लोगों की तारीफ बटोरनी शुरू कर दी है।
'वध 2' के ट्रेलर में रहस्यों की भरमार
'वध 2' का ट्रेलर 2 मिनट 21 सेकंड लंबा है जो रोमांच और भावनात्मक संघर्ष के साथ-साथ कई रहस्यों की तरफ ध्यान आकर्षित करता है। कहानी इस बार मिसिंग केस की गुत्थी सुलझाने के इर्द-गिर्द घूमती है जिसमें पुलिस के शक की सुई शंभुनाथ (संजय) की तरफ घूमती है। ट्रेलर में कुमुद मिश्रा, शिल्पा शुक्ला, अमित के सिंह, अक्षय डोगरा और योगिता बिहानी जैसे सितारे भी दिखते हैं। जसपाल सिंह संधू ने फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है।
यहां देखिए 'वध 2' का ट्रेलर
