'वध 2' से सामने आया नया पोस्टर, जानिए कब रिलीज हो रही संजय मिश्रा की फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 02:29 pm Dec 09, 202502:29 pm

क्या है खबर?

अभिनेता संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की जोड़ी फिर से फिल्मी पर्दे पर लौट रही है। साल 2022 में उनकी फिल्म 'वध' रिलीज हुई थी, जिसने दर्शकों से साकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल की थी। अब निर्माता इस फिल्म का सीक्वल 'वध 2' लाने की तैयारी कर चुके हैं। फिल्म का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है। रिलीज तारीख के सामने आने से काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। 'वध 2' को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और निर्देशित किया है।