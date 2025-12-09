'वध 2' से सामने आया नया पोस्टर, जानिए कब रिलीज हो रही संजय मिश्रा की फिल्म
क्या है खबर?
अभिनेता संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की जोड़ी फिर से फिल्मी पर्दे पर लौट रही है। साल 2022 में उनकी फिल्म 'वध' रिलीज हुई थी, जिसने दर्शकों से साकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल की थी। अब निर्माता इस फिल्म का सीक्वल 'वध 2' लाने की तैयारी कर चुके हैं। फिल्म का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है। रिलीज तारीख के सामने आने से काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। 'वध 2' को जसपाल सिंह संधू ने लिखा और निर्देशित किया है।
रिलीज
इस दिन रिलीज हो रही है 'वध 2'
लव रंजन के प्रोडक्शन हाउस लव फिल्म्स द्वारा निर्मित 'वध 2' एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। पोस्टर में संजय को पुलिस की वर्दी में और नीना काे सफेद साडी में इंटेंस लुक के साथ दिखाया गया है। हालांकि, निर्माताओं ने यह साफ नहीं किया है कि फिल्म की कहानी नई होगी, या पहली किस्त जहां पर खत्म हुई थी, उसी के आगे से दूसरी किस्त को शुरू किया जाएगा। बता दें कि 'वध 2' 6 फरवरी, 2026 को रिलीज होगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्टर
Sometimes What You See Isn't The Whole Truth! #Vadh2 In Cinemas from 6th Feb 2026— Sanjay Mishra (@imsanjaimishra) December 9, 2025
@Neenagupta001 @J_Studio_ #LuvRanjan @gargankur @LuvFilmsLLP pic.twitter.com/gHtleV7Qgd