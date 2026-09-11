मोहाली कोर्ट ने पंजाबी गायक वड्डा गरेवाल को ड्रग्स मामले में किया बरी

पुलिस ने वड्डा पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उनकी जांच में कई बड़ी कमियां सामने आईं।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अस्पताल के कर्मचारियों या वहां आने-जाने वाले किसी भी व्यक्ति से यह जानने की कोशिश नहीं की गई कि वह बैग किसका हो सकता है।

जांच अधिकारी ने खुद इस बात को माना कि वह बैग किसी और का भी हो सकता था। इसके अलावा, कोई फोरेंसिक रिपोर्ट या डॉक्टर की गवाही भी नहीं थी, जो सीधे तौर पर वड्डा को इस मामले से जोड़ सके।

अदालत ने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में पुख्ता सबूत और सही जांच बहुत मायने रखती है।