दलेर मेहंदी का शो बीच में रोका, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मंच पर सिखाया नवरात्रि की मर्यादा का पाठ

कुंजापुरी मेले में गायक दलेर मेहंदी मंच पर अपना कार्यक्रम दे रहे थे, तभी उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल अचानक वहां पहुंचे और उनका गाना बीच में ही रुकवा दिया।

उनियाल ने नवरात्रि के दौरान गायक के बर्ताव पर सवाल उठाए और उन्हें सबके सामने घेरा। यह पूरा वाकया एक वीडियो में कैद हो गया है, जिसमें मंत्री भीड़ के सामने दलेर के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए साफ दिख रहे हैं।