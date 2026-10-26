दलेर मेंहदी का अपमान करने वाले मंत्री सुबोध उनियाल ने मांगी माफी, खत्म हुआ विवाद?

IANS के मुताबिक, मीका की टीम ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है।

उन्होंने बयान में कहा, "हम इस बात की तारीफ करते हैं कि सुबोध उनियाल जी ने दलेर मेहंदी पाजी से इस बुरी घटना के बारे में फोन पर हुई बातचीत में माफी मांगी है। कलाकारों और उनकी इज्जत का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। दलेर पाजी एक सीनियर कलाकार हैं जिन्होंने संगीत जगत में बहुत योगदान दिया है, और हर कलाकार सम्मान का हकदार है।"