दलेर मेहंदी विवाद: चेहरे पर नहीं लिखा होता कौन बीमार है, माफी पर मंत्री की दो-टूक

प्रदर्शन के दौरान गायक के स्वास्थ्य को लेकर किए जा रहे दावों पर उनियाल ने कहा कि कलाकारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे अपनी शारीरिक स्थिति की जानकारी पहले ही दे दें।

उन्होंने कहा, "वो एक बड़े कलाकार हैं, लेकिन मैं अब भी यही मानता हूं कि देखिए अगर किसी बड़े कलाकार का स्वास्थ्य खराब है तो दो बातें हो सकती हैं। वो आने से मना कर सकते थे, या फिर मंच से जनता को बता सकते थे।"