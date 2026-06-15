अमेरिका के मशहूर गायक ओलिवर ट्री की ब्राजील हेलीकॉप्टर हादसे में मौत
क्या है खबर?
ब्राजील के रियो डी जनेरियो में रविवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में अमेरिका के मशहूर संगीतकार और गायक ओलिवर ट्री (32) की मौत हो गई है। हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें ट्री भी शामिल थे। उनके साथ यात्रा कर रहे यात्रियों में एक ब्राजीलियाई संगीत निर्माता, एक अर्जेंटीनाई वीडियो निर्देशक और एक अर्जेंटीनाई यूट्यूबर गैस्पर प्रिम (गैस्पी) शामिल थे। हादसे में बुरी तरह झुलस जाने के कारण पीड़ितों की पहचान नहीं हो सकी है।
हादसा
अंतरराष्ट्रीय टूर पर थे ट्री
घटना के समय ट्री अंतररराष्ट्रीय टूर पर थे। उन्होंने 6 जून को साओ पाउलो में प्रस्तुति दी थी और 1 जुलाई को लिस्बन में प्रस्तुति देने वाले थे। उनको स्पेन-ऑस्ट्रिया, अमेरिका-चीन समेत 30 देशों में 70 शो करने थे। हादसा हेलीकॉप्टर के हवा में दूसरे हेलीकॉप्टर से टकराने से हुआ। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर एक कार पार्क में गिरी, जिससे 20 कारें जल गईं। एक हेलिकॉप्टर में 5 और दूसरे में केवल पायलट सवार था। कोई जीवित नहीं बचा है।
पहचान
कौन थे ओलिवर ट्री?
ट्री 80 के दशक में अपने विशिष्ट बाउल हेयरकट, ओवरसाइज्ड कपड़े और यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते थे। उनको 'लाइफ गोज ऑन', 'मिस यू' और 'एलियन बॉय' जैसे गानों के लिए मशहूर थे। स्पॉटिफाई पर उनके 1.10 करोड़ से अधिक मासिक श्रोता हैं। उनके सबसे लोकप्रिय गानों को 70 करोड़ से अधिक बार सुना जा चुका है। वर्ष 2020 में उन्होंने 4.16 मीटर ऊंचे और 3.13 मीटर लंबे किक स्कूटर के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा।