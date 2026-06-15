अमेरिका के मशहूर गायक ओलिवर ट्री की ब्राजील हेलीकॉप्टर हादसे में मौत

अमेरिका के मशहूर गायक ओलिवर ट्री की ब्राजील हेलीकॉप्टर हादसे में मौत

लेखन गजेंद्र 12:46 pm Jun 15, 202612:46 pm

क्या है खबर?

ब्राजील के रियो डी जनेरियो में रविवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में अमेरिका के मशहूर संगीतकार और गायक ओलिवर ट्री (32) की मौत हो गई है। हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें ट्री भी शामिल थे। उनके साथ यात्रा कर रहे यात्रियों में एक ब्राजीलियाई संगीत निर्माता, एक अर्जेंटीनाई वीडियो निर्देशक और एक अर्जेंटीनाई यूट्यूबर गैस्पर प्रिम (गैस्पी) शामिल थे। हादसे में बुरी तरह झुलस जाने के कारण पीड़ितों की पहचान नहीं हो सकी है।