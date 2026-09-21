उर्मिला मातोंडकर अभिनय की दुनिया में करेंगी वापसी

उर्मिला मातोंडकर वापसी के लिए तैयार, नेटफ्लिक्स की सीरीज में निभाएंगी ये अहम किरदार

लेखन ज्योति सिंह 05:01 pm Sep 21, 202605:01 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के फैंस के लिए खुशखबरी है। लंबे समय तक अभिनय से दूर रहने के बाद, खबर है कि वह डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वापसी करने जा रही हैं। नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपनी अगली हाई-प्रोफाइल सीरीज में उर्मिला को मुख्य किरदार के लिए कास्ट किया है। इसका निर्माण करने की जिम्मेदारी द वायरल फीवर (TVF) ने उठाई है। 'कोटा फैक्ट्री' और 'हेलो बच्चों' जैसी सीरीज के बाद नेटफ्लिक्स व TVF के बीच यह तीसरा सहयोग होगा।