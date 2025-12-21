उर्मिला मातोंडकर ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड? वापसी पर कह दी ये बात

90 के दशक की बॉलीवुड की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में शुमार उर्मिला मातोंडकर ने अपने दमदार अभिनय से हर किरदार को खास बना दिया। मासूमियत, जुनून और गहराई को एक साथ पर्दे पर उतारना उर्मिला की सबसे बड़ी खासियत रही है। बहुत कम उम्र में फिल्मों में कदम रखने वाली उर्मिला देखते ही देखते बॉलीवुड की सबसे भरोसेमंद अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। हालांकि, उर्मिला लंबे समय से बॉलीवुड से गायब थीं। हाल ही में उन्होंने इसका कारण बताया।

खुलासा अच्छे काम की तलाश में थीं उर्मिला पिछले 5 वर्षाें से अधिक समय से उर्मिला किसी भी फिल्म में नजर नहीं आईं, जिसके बाद लगातार ऐसी ही अटकलें लगाई जाती रहीं कि उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली है। हालांकि, अब उर्मिला ने खुद ही इन तमाम अफवाहों पर साफतौर पर विराम लगा दिया है। अभिनेत्री का कहना है कि उन्होंने कभी अभिनय नहीं छोड़ा, बल्कि वो ऐसे दमदार और चुनौतीपूर्ण किरदारों का इंतजार कर रही थीं, जो उनके अभिनय के साथ पूरा न्याय कर सकें।

वापसी मैं रुपहले पर्दे पर लौटने के लिए तैयार हिन्दुस्तान टाइम्स से उर्मिला बोलीं, "अब वक्त आ गया है फिर से शूटिंग सेट पर लौटने और दोबारा पूरे जोश के साथ काम शुरू करने का। अपने काम को लेकर मैं हमेशा चुनिंदा रही हूं। अगर किसी को लगा कि मैंने बॉलीवुड छोड़ दिया तो इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देती, लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि मैंने अभिनय छोड़ दिया हो। फिलहाल तो मैं पूरी तरह से दोबारा रुपहले पर्दे पर लौटने के लिए तैयार हूं।"

OTT प्लेटफॉर्म OTT पर धमाल मचाएंगी उर्मिला उर्मिला ने ये भी खुलासा किया कि वो अभी एक OTT प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, जिसमें उनका नया अवतार सामने आएगा। उर्मिला ने कहा, "मैं ऐसे किरदारों की तलाश में हूं, जो मैंने पहले कभी नहीं किए, खासतौर पर OTT प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि यहां लगातार नए और अलग तरह के प्रयोग हो रहे हैं। यहां जॉनर, किरदारों और भावनाओं की ऐसी दुनिया देखने को मिल रही है, जिसे पहले इस तरह से कभी नहीं दिखाया गया था।

