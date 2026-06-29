क्या वाकई उर्फी जावेद बनीं रीता भारद्वाज? नाम-धर्म बदलने के आरोपों पर अभिनेत्री ने दिया करारा जवाब मनोरंजन Jun 29, 2026

उर्फी जावेद, जो अपने कपड़ों और टीवी शो के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने पूर्व पत्रकार मीता चौधुरी के दावों पर सफाई दी है।

मीता ने उर्फी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है और अपना नाम बदलकर रीता भारद्वाज कर लिया है।

मीता ने एक वीडियो में उर्फी के कपड़ों की आलोचना भी की थी, लेकिन उर्फी ने इंस्टाग्राम पर जवाब देते हुए कहा कि यह कहानी पूरी तरह मनगढ़ंत है। उन्होंने साफ किया कि उन्होंने न तो अपना नाम बदला है और न ही धर्म परिवर्तन किया है।