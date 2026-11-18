उपासना सिंह ने बताया इंडस्ट्री का काला सच, लाइटमैन की मौत पर भी नहीं थमा काम
क्या है खबर?
अभिनेत्री उपासना सिंह ने अंकुर सिंह के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान मनोरंजन जगत में इंसानियत की कमी पर सवाल उठाए। एक कॉमेडी रियलिटी शो में जज रहते हुए उन्होंने एक परेशान करने वाली घटना का जिक्र किया और बताया कि कैसे TRP की दौड़ में लोगों की सुरक्षा नजरअंदाज कर दी जाती है। उन्होंने फिल्म सेट पर असुरक्षित माहौल का मुद्दा उठाते हुए एक लाइटमैन की मौत का भी जिक्र किया, जो ऊंचाई से गिर गया था।
हैरान
उपासना को इस चीज से हुई हैरानी
उपासना ने एक कॉमेडी रियलिटी शो में जज के तौर पर काम करने के दौरान की एक घटना को याद किया, जब एक प्रतियोगी अपनी परफॉरमेंस के बीच में ही बेहोश होकर गिर गया था।
उन्होंने बताया कि कई प्रतियोगी बिना खाने-पीने या रहने की सही व्यवस्था किए मुंबई आ जाते हैं, जबकि उनके खर्चे लगातार बढ़ते रहते हैं।
आखिरकार उस प्रतियोगी को एक वैन में ले जाया गया, लेकिन शो के निर्माताओं की प्रतिक्रिया ने उन्हें हैरान कर दिया।
किस्सा
उपासना ने सुनाया किस्सा
उपासना ने कहा कि क्रू से डॉक्टर को बुलाने या ORS का इंतजाम करने के लिए कहने के बजाय, निर्माता चाहते थे कि तुरंत कैमरा लाया जाए ताकि प्रतियोगी की हालत को रिकॉर्ड किया जा सके।
उनके अनुसार, निर्माता उसकी तकलीफ को कैमरे में कैद करना चाहते थे और यह पूछना चाहते थे कि क्या वह भूख की वजह से बेहोश हुआ है, जबकि उन्हें उसके लिए जूस या खाने जैसी चीजों का इंतजाम करना चाहिए था।
परेशान
उपासना ने साझा की परेशान करने वाली घटना
उपासना ने आगे कहा, "उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। मैं यही सोचती रही कि हम कितने नीचे गिर गए हैं कि इंसानियत ही भूल गए हैं। हमारा पूरा ध्यान बस TRP पाने पर है, हम उसके माता-पिता के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो?"
अभिनेत्री ने एक और परेशान करने वाली घटना का जिक्र किया, जिसमें एक लाइटमैन ऊंचाई से गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
हाल
उपासना ने बताया शूटिंग के समय का हाल
उपासना ने बताया कि तकनीशियन अक्सर लाइटिंग सेट करने के लिए ऊंचे प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं और फिल्म सेट की भीषण गर्मी उनके काम करने की स्थिति को और भी मुश्किल बना देती है।
उपासना ने बताया कि उन्होंने लोगों को ऐसी परिस्थितियों में मरते देखा है। उन्होंने दावा किया कि ऐसे मामलों में निर्माता मृतक को एक तरफ हटा देते हैं और शूटिंग जारी रखते हैं।
सवाल
उपासना ने उठाए यह सवाल
उपासना ने कहा, "मैं समझती हूं कि निर्माताओं को शूटिंग में बहुत पैसा लगाता है और काम रोकने से उन्हें भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन क्या यह निवेश किसी इंसान की जान से ज्यादा कीमती है? यहां तक कि अगर किसी अभिनेता की अचानक मौत हो जाए, तो अगले ही दिन उसकी जगह किसी और को ले आया जाता है। मैं समझती हूं कि शो चलते रहना चाहिए, लेकिन कुछ बातें सच में दिल को छलनी कर देती हैं।"
कौन
कौन हैं उपासना?
उपासना ने आगे कहा, "ये बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि एक इंडस्ट्री के तौर पर हम आखिर कर क्या रहे हैं?"
उपासना ने बहुत कम उम्र में ही अपने अभिनय करियर की शुरुआत कर ली थी और आगे चलकर उन्होंने हिंदी और पंजाबी सिनेमा के साथ-साथ टेलीविजन की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई।
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