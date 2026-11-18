उपासना सिंह का फिल्म इंडस्ट्री पर फूटा गुस्सा

उपासना सिंह ने बताया इंडस्ट्री का काला सच, लाइटमैन की मौत पर भी नहीं थमा काम

लेखन अंशिका शुक्ला 02:19 pm Nov 18, 202602:19 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री उपासना सिंह ने अंकुर सिंह के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान मनोरंजन जगत में इंसानियत की कमी पर सवाल उठाए। एक कॉमेडी रियलिटी शो में जज रहते हुए उन्होंने एक परेशान करने वाली घटना का जिक्र किया और बताया कि कैसे TRP की दौड़ में लोगों की सुरक्षा नजरअंदाज कर दी जाती है। उन्होंने फिल्म सेट पर असुरक्षित माहौल का मुद्दा उठाते हुए एक लाइटमैन की मौत का भी जिक्र किया, जो ऊंचाई से गिर गया था।