उर्फी जावेद बन गईं 'गीता भारद्वाज'? जानिए इस्लाम से निकाले जाने वाले दावे में कितनी सच्चाई

' बिग बॉस OTT ' से चर्चा में आईं उर्फी जावेद एक बार फिर विवादों में हैं। हालांकि, इस बार वजह उनका अतरंगी फैशन नहीं, बल्कि उनका धर्म है। दरअसल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दावा किया है कि मुसलमानों ने उर्फी को इस्लाम से बाहर करने का फैसला किया है और उनका नाम बदलकर 'गीता भारद्वाज' रख दिया गया है। इस दावे की पोल अब खुद उर्फी जावेद ने खोल दी है। क्या है मामला, आइए विस्तार से जानते हैं।

विवाद की जड़ कहां से भड़का विवाद? उर्फी और उनके धर्म को लेकर ये पूरा विवाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी के एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ। फैजान ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उर्फी न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम खराब कर रही हैं। फैजान ने आरोप लगाया कि उर्फी खुद कहती हैं कि वो कुरान और इस्लाम को नहीं मानती हैं। उनके बोल्ड फैशन सेंस और बेबाक बयानों को इस्लाम के खिलाफ बताया गया।

वायरल वीडियो फैजान के दावे से मचा हड़कंप फैजान ने दावा किया कि उन्होंने 'ऑल इंडिया मुस्लिम कम्युनिटी' के प्रमुख और मौलानाओं को एक लिखित पत्र दिया है। इस पत्र में उन्होंने मांग की कि उर्फी को आधिकारिक तौर पर इस्लाम से बेदखल कर दिया जाए। विवाद तब और गहरा गया, जब फैजान ने वीडियो में ऐलान कर दिया कि अब से उर्फी जावेद का मुस्लिम समुदाय से कोई लेना-देना नहीं है और उनका नया नाम 'गीता भारद्वाज' है। वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई।

प्रतिक्रिया धर्म विवाद पर उर्फी का करारा जवाब इसी विवादित दावे के बाद उर्फी को सामने आना पड़ा। उन्होंने IANS से कहा, "मैंने खुद बहुत पहले ही धर्म (इस्लाम) छोड़ दिया था। अब ये लोग कौन सी नई बात बना रहे हैं? मैं किसी भी धर्म का पालन नहीं करती।" उर्फी ने अपनी पहचान पर कहा कि वो नास्तिक हैं। उनके लिए किसी भी समुदाय द्वारा उन्हें 'बाहर निकालने' की बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो खुद को पहले ही उससे अलग कर चुकी हैं।

