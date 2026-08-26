'उन्माधम' की OTT रिलीज की तारीख का हुआ ऐलान, जानें कहां देख सकते हैं?

फिल्म की कहानी शेलि (बॉबन) नाम के एक पुलिस अफसर के इर्द-गिर्द घूमती है। शेलि पहले पटकथा लेखक बनना चाहते थे, लेकिन जब उनके लेखन का सपना पूरा नहीं हो पाया, तो वे वापस पुलिस फोर्स में लौट आते हैं।

उन्हें एक अजीबोगरीब आत्महत्या के मामले की जांच सौंपी जाती है, जिससे बाकी सभी पुलिसवाले दूर रहना चाहते हैं।

मगर, शेलि के लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि शायद यह उनकी अगली पटकथा के लिए प्रेरणा भी बन सकता है।

फिल्म बनाने वालों ने दर्शकों को उत्सुक करते हुए कहा है, 'कुछ मामले सुलझ जाते हैं। कुछ नहीं सुलझते। फिर एक ऐसी केस फाइल होती है, जिसे छूने की हिम्मत कोई नहीं करता।'

इस फिल्म में आपको सस्पेंस, ड्रामा और लिजोमोल जोस के साथ कई जाने-पहचाने चेहरे देखने को मिलेंगे।