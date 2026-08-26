'उन्माधम' की OTT रिलीज की तारीख का हुआ ऐलान, जानें कहां देख सकते हैं?
थ्रिलर पसंद करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। मलयालम क्राइम थ्रिलर 'उन्माधम' 4 सितंबर को सोनी लिव पर स्ट्रीम होने वाली है, जिसमें कुंचाको बॉबन और लिजोमोल जोस मुख्य किरदारों में नजर आएंगे।
फिल्म की कहानी शाई कबीर ने लिखी है और इसका निर्देशन किरण दास ने किया है। यह फिल्म तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में भी उपलब्ध होगी।
क्या है फिल्म की कहानी?
फिल्म की कहानी शेलि (बॉबन) नाम के एक पुलिस अफसर के इर्द-गिर्द घूमती है। शेलि पहले पटकथा लेखक बनना चाहते थे, लेकिन जब उनके लेखन का सपना पूरा नहीं हो पाया, तो वे वापस पुलिस फोर्स में लौट आते हैं।
उन्हें एक अजीबोगरीब आत्महत्या के मामले की जांच सौंपी जाती है, जिससे बाकी सभी पुलिसवाले दूर रहना चाहते हैं।
मगर, शेलि के लिए यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि शायद यह उनकी अगली पटकथा के लिए प्रेरणा भी बन सकता है।
फिल्म बनाने वालों ने दर्शकों को उत्सुक करते हुए कहा है, 'कुछ मामले सुलझ जाते हैं। कुछ नहीं सुलझते। फिर एक ऐसी केस फाइल होती है, जिसे छूने की हिम्मत कोई नहीं करता।'
इस फिल्म में आपको सस्पेंस, ड्रामा और लिजोमोल जोस के साथ कई जाने-पहचाने चेहरे देखने को मिलेंगे।