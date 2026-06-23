मैडोना ने यूनिवर्सल के साथ बायोपिक विवाद पर की खुलकर बात, जानें क्या कहा?

नेटफ्लिक्स ने मैडोना को लिमिटेड सीरीज का दिया ऑफर

2023 की शुरुआत में जब यूनिवर्सल इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया, तब नेटफ्लिक्स ने मैडोना से संपर्क किया।

नेटफ्लिक्स ने उनके जीवन की कहानी को एक लिमिटेड सीरीज में बदलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने निर्देशक शॉन लेवी के साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन अपनी फिल्म की पटकथा को सीरीज के फॉर्मेट में ढालने में उन्हें काफी मुश्किल हुई।

इसी दौरान उन्होंने अपने संगीत पर ध्यान केंद्रित किया और उनका नया एल्बम 'कन्फेशन्स II' 3 जुलाई, 2026 को रिलीज होने वाला है।

हालांकि, बायोपिक का काम रुक गया, लेकिन मैडोना ने जूलिया गार्नर के साथ मिलकर रचनात्मक तौर पर काम करना जारी रखा।

जूलिया इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली थीं। दोनों ने मिलकर एक छोटी फिल्म और एक म्यूजिक वीडियो पर काम किया।