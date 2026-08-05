'द मम्मी 4' कब होगी सिनेमाघरों में रिलीज? जानिए कास्ट से लेकर सब कुछ

इस सीक्वल में 'यंग शरलॉक' से नुमान अकार को भी शामिल किया जाएगा और शायद माइकल जॉनस्टन भी इसमें दिखेंगे। निर्देशक मैट बेटिनेली-ओल्पीन और टायलर गिललेट से उम्मीद की जा रही है कि वे इस सीरीज की कहानी को और बड़ा करेंगे।

फिल्म की शूटिंग इसी साल के आखिर में लंदन और मोरक्को में शुरू होगी। इसे 15 अक्टूबर, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज करने का लक्ष्य रखा गया है।

पटकथा लेखक डेविड कॉगशाल ने अपनी लिखी स्क्रिप्ट को 'खूबसूरत, शानदार, डरावनी और मजेदार' बताया है।