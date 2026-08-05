'द मम्मी 4' कब होगी सिनेमाघरों में रिलीज? जानिए कास्ट से लेकर सब कुछ
यूनिवर्सल पिक्चर्स ने आखिरकार 'द मम्मी 4' बनाने का ऐलान कर दिया है। इस फिल्म में ब्रेंडन फ्रेजर और रेचल वीज एक बार फिर साथ दिखेंगे।
उनके साथ पुराने कलाकार ओडेड फेहर (अर्दथ बे) और केविन जे ओ'कॉनर (बेनी गाबोर) भी वापसी करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि बेनी गाबोर का किरदार पिछली फिल्म में मर चुका था।
इसके अलावा, जॉन हन्ना भी इसमें लौट सकते हैं। 1999 की क्लासिक फिल्म के फैन्स के लिए यह सचमुच पुरानी यादें ताजा करने जैसा होगा।
'द मम्मी 4' के निर्देशक कहानी को और बड़ा करेंगे
इस सीक्वल में 'यंग शरलॉक' से नुमान अकार को भी शामिल किया जाएगा और शायद माइकल जॉनस्टन भी इसमें दिखेंगे। निर्देशक मैट बेटिनेली-ओल्पीन और टायलर गिललेट से उम्मीद की जा रही है कि वे इस सीरीज की कहानी को और बड़ा करेंगे।
फिल्म की शूटिंग इसी साल के आखिर में लंदन और मोरक्को में शुरू होगी। इसे 15 अक्टूबर, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज करने का लक्ष्य रखा गया है।
पटकथा लेखक डेविड कॉगशाल ने अपनी लिखी स्क्रिप्ट को 'खूबसूरत, शानदार, डरावनी और मजेदार' बताया है।