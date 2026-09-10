पुलिस मुठभेड़ पर बनीं बॉलीवुड फिल्में

'दायरा' से पहले, बॉलीवुड ने इन फिल्मों में दिखाया पुलिस मुठभेड़ का असली दंगल

लेखन ज्योति सिंह 05:51 pm Sep 10, 202605:51 pm

क्या है खबर?

करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'दायरा' हर किसी का ध्यान आकर्षित कर रही है। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित यह एक्शन थ्रिलर पुलिस मुठभेड़ के पीछे छिपे कानून, सस्पेंस और सिस्टम के असली काले सच को खंगालने आ रही है। देखा जाए तो बॉलीवुड पहले भी वास्तविक मुठभेड़ और न्याय के सिस्टम को लेकर बड़ी कानूनी जंग को फिल्मों के जरिए दिखा चुका है। आइए देखें कुछ ऐसी फिल्में, जिन्होंने पुलिस मुठभेड़ों के काले सच को उजागर किया है।