'दायरा' के लिए साथ आए गुलजार-अमित त्रिवेदी और बी प्राक, टाइटल ट्रैक में बांधा समां

लेखन ज्योति सिंह 02:21 pm Sep 10, 202602:21 pm

क्या है खबर?

मेघना गुलजार की फिल्म 'दायरा' इस वक्त काफी चर्चा बटोर रही है, जिसमें करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य किरदारों में हैं। इसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ था, जिसने लोगों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हासिल कीं। अब निर्माताओं ने फिल्म का टाइटल ट्रैक 'सच का दायरा' जारी किया है, जो इस फिल्म का इकलौता गाना होगा। इसके लिए संगीत जगत के 3 महाराथी एक साथ आए हैं। इनमें दिग्गज गीतकार गुलजार, संगीतकार अमित त्रिवेदी और गायक बी प्राक हैं।