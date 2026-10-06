AI संगीत की खिलाफ UMG-सोनी ने ठोका मुकदमा, 90,000 गानों पर कॉपीराइट का बड़ा खतरा

AI संगीत बनाने और उसे लोगों तक पहुंचाने के तरीके को बदल रहा है। डीजर जैसे प्लेटफार्म पर हर दिन लगभग 90,000 पूरी तरह से मशीन से बने गाने सामने आ रहे हैं।

यह तकनीक भले ही कलाकारों को अपनी रचनात्मकता बढ़ाने में मदद कर रही है, लेकिन इसकी वजह से बड़ी दिक्कतें भी खड़ी हो रही हैं।

यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप (UMG) और सोनी म्यूजिक जैसे बड़े संगीत लेबल AI कंपनियों पर बिना इजाज़त कॉपीराइट वाले गानों का इस्तेमाल करने के आरोप में मुकदमा कर रहे हैं।