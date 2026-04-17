टिकटों के बढ़ते दामों पर ब्रिटेन सरकार सख्त, कंपनियों की 'मनमानी' पर लगाम; फैंस ने ली राहत की सांस

टिकटों की कीमत और पहुंच को लेकर बड़े बदलावों के सुझाव

कल्चर, मीडिया और स्पोर्ट्स कमेटी की एक समीक्षा रिपोर्ट में कई बड़े बदलावों का सुझाव दिया गया है। जैसे कि, टिकटों की कीमतें साफ-साफ और अलग-अलग श्रेणियों में तय होनी चाहिए। साथ ही, अचानक बढ़ी हुई कीमतें नहीं लगनी चाहिए। दिव्यांग प्रशंसकों के लिए बेहतर सुविधाओं का इंतजाम हो, और वेन्यूज पर मुफ्त पानी और इयरप्लग जैसे ज़रूरी सामान भी मिलें। हाल ही में टिकट की कीमतों को लेकर कई विवाद सामने आए थे, खासकर ओएसिस के कंसर्ट को लेकर। इसके बाद, टिकटमास्टर ने भी और ज़्यादा पारदर्शिता बरतने का वादा किया है। कुल मिलाकर, इन सुझावों का मकसद यही है कि लाइव म्यूजिक हर किसी के लिए ज़्यादा न्यायसंगत और कम तनावपूर्ण बन सके।