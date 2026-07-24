संचिता उगले की मौत पर उज्वल शर्मा ने दिया दर्दनाक बयान, जानिए क्या बोले?
उज्वल शर्मा ने आखिरकार अपनी सह-कलाकार और दोस्त संचिता उगले की दुखद मौत पर बात की है, जिन्होंने 14 जून को आत्महत्या कर ली थी।
कुछ साथियों ने उन पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था, लेकिन उज्वल ने संचिता को एक दोस्त बताया था, जो ब्रेकअप के बाद मुश्किल दौर से गुजर रही थी।
उन्होंने बताया कि निर्माताओं ने शो के सभी कलाकारों के लिए एक महीने की छुट्टी और साइकियाट्रिक मदद का इंतजाम किया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद, संचिता की हालत और खराब होती चली गई और आखिर में उन्हें शो छोड़ना पड़ा।
लीक हुए चैट्स के बाद उज्वल पर फूटा लोगों का गुस्सा
उज्वल ने बताया कि शो छोड़ने के बाद संचिता कभी-कभी उन्हें अपनी सेहत और आत्महत्या के ख्यालों को लेकर मैसेज करती थी। करीब 2 महीने तक उनसे बात न होने के बाद, संचिता ने गुस्से में मैसेज करके 3 हजार रुपये मांगे।
उन्होंने पैसे भेज दिए, लेकिन माना कि गुस्से में उन्होंने संचिता को 'छपरी' कहा था। उनके चैट के कुछ चुनिंदा स्क्रीनशॉट्स सार्वजनिक हो गए, जिससे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया।
यह पूरा मामला उज्वल की मानसिक सेहत और उनके परिवार पर गहरा असर डाल रहा है। उन्होंने बताया कि इस घटना ने उन्हें मानसिक, भावनात्मक और पेशेवर रूप से तोड़ दिया है और अब वे उन लोगों के सवालों और धमकियों का सामना कर रहे हैं जो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर जानते तक नहीं।