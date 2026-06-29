उजान गांगुली की 'कटुकुटु बुरो' का टीजर हुआ जारी, जानिए क्या है कहानी में खास?

'कटुकुटु बुरो' फिल्म में हैं दिवंगत अभिनेता राहुल बनर्जी

टीजर एक ऐसे आदमी से शुरू होता है, जो एक जश्न के बीच सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहा है। इसके बाद दोस्तों की हंसी और एक बड़े सुपरहीरो टॉय के साथ चलते बच्चे का दृश्य आता है।

उजान इस फिल्म के बारे में बताते हैं कि यह दर्शकों को एक जानी-पहचानी दुनिया में तो ले जाती है, लेकिन फिर धीरे से सब कुछ पलट देती है।

उनके मुताबिक, 'एक मायूस हकीकत के अंदर भी जादू के पल फूट सकते हैं।' इस फिल्म में दिवंगत अभिनेता राहुल बनर्जी भी दिखेंगे। इसका संगीत देबायान बनर्जी, उजान और सिजी ने तैयार किया है।