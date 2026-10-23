आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की 'उड़ता तीर' की OTT रिलीज की जानकारी आई सामने

आयुष्मान खुराना-सारा अली खान की 'उड़ता तीर' किस OTT प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक?

लेखन अंशिका शुक्ला 04:53 pm Oct 23, 202604:53 pm

क्या है खबर?

अभिनेता आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की स्पाई कॉमेडी फिल्म 'उड़ता तीर' शुक्रवार, 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। वहीं अब इसकी OTT रिलीज को लेकर खबरें आ रही हैं। फिल्म के शुरुआती श्रेय से संकेत मिलता है कि आने वाले हफ्तों में सिनेमाघरों में अपना सफर पूरा करने के बाद, यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर से रिलीज हो सकती है।