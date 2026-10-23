आयुष्मान खुराना-सारा अली खान की 'उड़ता तीर' किस OTT प्लेटफॉर्म पर देगी दस्तक?
क्या है खबर?
अभिनेता आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की स्पाई कॉमेडी फिल्म 'उड़ता तीर' शुक्रवार, 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। वहीं अब इसकी OTT रिलीज को लेकर खबरें आ रही हैं। फिल्म के शुरुआती श्रेय से संकेत मिलता है कि आने वाले हफ्तों में सिनेमाघरों में अपना सफर पूरा करने के बाद, यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर से रिलीज हो सकती है।
OTT
रिलीज के कितने हफ्ते बाद OTT पर आती हैं फिल्में?
बॉलीवुड की फिल्में आमतौर पर सिनेमाघरों में रिलीज होने के 6 से 8 हफ्ते बाद OTT पर आती हैं। ऐसे में उम्मीद है कि यह कॉमेडी फिल्म भी इसी समयसीमा के भीतर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगी।
हालांकि, अभी तक इसकी OTT रिलीज की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
किसी फिल्म की डिजिटल रिलीज में देरी की वजह बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन या निर्माताओं की डिजिटल डील तय न हो पाना हो सकता है।
कहानी
क्या है फिल्म 'उड़ता तीर' की कहानी?
आकाश कौशिक के निर्देशन में बनी फिल्म 'उड़ता तीर' में आयुष्मान पाकिस्तानी जासूस के किरदार में हैं। हालांकि, भारत आने के बाद वह अपनी याददाश्त खो बैठते हैं और देशभक्ति के रंग में रंग जाते हैं।
फिल्म में आयुष्मान और सारा के अलावा राहुल बोस , राम कपूर, गुलशन ग्रोवर, सुप्रिया पिलगांवकर, सुहैल नैय्यर, मुकुल देव, रघुबीर यादव, बृजेंद्र काला, संदीप आनंद और स्मिता तांबे भी नजर आ रहे हैं।