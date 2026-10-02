आयुष्मान खुराना की फिल्म 'उड़ता तीर' की बदली रिलीज तारीख, जानिए क्या है वजह

आयुष्मान खुराना की फिल्म 'उड़ता तीर' की बदली रिलीज तारीख, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की आगामी फिल्म 'उड़ता तीर' का इंतजार बढ़ गया है। धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित कॉमेडी-ड्रामा को तय समय से आगे बढ़ाकर नई रिलीज तारीख का ऐलान किया गया है। मतलब यह कि पहले फिल्म 9 अक्टूबर, 2026 को रिलीज होनी थी, लेकिन अब दर्शकों को इसे देखने के लिए एक हफ्ते से ज्यादा इंतजार करना होगा। यह घोषणा अजय देवगन की हालिया रिलीज फिल्म 'दृश्यम 3' के शानदार प्रदर्शन के बीच हुई है।
कारण
अब कब आएगी आयुष्मान और सारा की फिल्म?
फिल्म समीक्षक तरण आदर्श की पोस्ट के अनुसार, 'उड़ता तीर' 23 अक्टूबर, 2026 को रिलीज होगी।
हाल ही में इसका ट्रेलर आया था, जिसने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हासिल कीं। फिल्म का प्रचार भी बढ़िया चल रहा है।
हालांकि, निर्माता चाहते हैं कि फिल्म सिनेमाघरों में बिना किसी रुकावट के रिलीज हो, ताकि बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच स्क्रीन की कमी से बचा जा सके।
सोशल मीडिया यूजर्स इस फैसले को 'दृश्यम 3' के टकराव से बचने वाला कदम मान रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
AYUSHMANN KHURRANA - SARA ALI KHAN: 'UDTA TEER' SHIFTS TO A NEW DATE... #UdtaTeer has moved to a new release date... Originally scheduled to arrive in cinemas on 9 Oct 2026, the film will now release on 23 Oct 2026.— taran adarsh (@taran_adarsh) October 2, 2026
The response to the #UdtaTeerTrailer has been extremely… pic.twitter.com/GaViFnl8Sr