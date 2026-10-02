फिल्म 'उड़ता तीर' नई तारीख पर होगी रिलीज

आयुष्मान खुराना की फिल्म 'उड़ता तीर' की बदली रिलीज तारीख, जानिए क्या है वजह

लेखन ज्योति सिंह 05:58 pm Oct 02, 202605:58 pm

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की आगामी फिल्म 'उड़ता तीर' का इंतजार बढ़ गया है। धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित कॉमेडी-ड्रामा को तय समय से आगे बढ़ाकर नई रिलीज तारीख का ऐलान किया गया है। मतलब यह कि पहले फिल्म 9 अक्टूबर, 2026 को रिलीज होनी थी, लेकिन अब दर्शकों को इसे देखने के लिए एक हफ्ते से ज्यादा इंतजार करना होगा। यह घोषणा अजय देवगन की हालिया रिलीज फिल्म 'दृश्यम 3' के शानदार प्रदर्शन के बीच हुई है।