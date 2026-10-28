'उड़ता तीर' नाम तो दमदार, पर बॉक्स ऑफिस पर क्यों नहीं भर पाई उड़ान?

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की नई फिल्म 'उड़ता तीर', बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है।

23 अक्टूबर को रिलीज होने के बाद, इसे सिनेमाघरों में आए अब 5 दिन हो गए हैं। इन 5 दिनों में फिल्म ने भारत में नेट 25.85 करोड़ की कमाई की है।

विदेशों से मिली कमाई को मिलाकर, फिल्म ने दुनियाभर में कुल 38.53 करोड़ कमाए हैं।