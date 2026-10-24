बॉक्स ऑफिस पर पस्त 'उड़ता तीर', आयुष्मान-सारा की फिल्म ने पहले दिन बटोरे महज इतने करोड़

जासूसी और कॉमेडी से भरी फिल्म 'उड़ता तीर' की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर काफी धीमी रही।

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने देशभर के 6,265 शो से पहले दिन सिर्फ 4.10 करोड़ रुपये की कमाई की। ये कारोबार आयुष्मान खुराना की पुरानी सुपरहिट फिल्मों से काफी कम है।

जहां 'ड्रीम गर्ल 2' और 'बाला' ने 10 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग ली थी, लेकिन 'उड़ता तीर' पहले दिन दर्शकों को लुभाने में नाकाम रही।